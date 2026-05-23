دو بازیکن جوان و یک مدیر ورزشی از استان فارس ، در آستانه اعزام تیم ملی هاکی زیر ۲۰ سال به مسابقات آسیایی قزاقستان به اردوی آمادهسازی این تیم فراخوانده شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، تیم ملی هاکی زیر ۲۰ سال کشور این روزها در استان کرمانشاه دومین مرحله اردوی آمادگی خود را برای حضور در مسابقات آسیایی قزاقستان پشت سر میگذارد که حضور سه نماینده از استان فارس، سهم قابلتوجه این استان را در کادر فنی و بازیکنان نشان میدهد.
بر این اساس، محمدطاها زارعی و بنیامین نیرومندتبار، دو بازیکن مستعد و آیندهدار فارسی، در جمع ملیپوشان حضور دارند تا خود را برای رقابتهای قزاقستان آماده کنند. همچنین احسان شعبانپور حقیقی، سرپرست سابق هیئت هاکی استان فارس با حکم رئیس فدراسیون، هدایت اجرایی و سرپرستی تیم ملی در این اردو و مسابقات را بر عهده گرفته است.
مسابقات آسیایی هاکی زیر ۲۰ سال از ۲۰ تا ۳۰ خرداد به میزبانی قزاقستان برگزار میشود و امید میرود نمایندگان استان فارس با درخشش در این آوردگاه، افتخارآفرینی کنند.