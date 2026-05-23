به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: پیش‌بینی می‌شود با توجه به بارش‌های مناسب بهاری، تولید عسل آذربایجان غربی در سال جاری تا ۱۰ درصد افزایش یابد. محمدرضا اصغری افزود: فعالیت بیش از۶ هزار زنبوردار و تولید ۲۸هزارتن عسل، آذربایجان غربی رابه قطب نخست اشتغال و تولید در صنعت زنبورداری تبدیل کرده است.

وی با اشاره به تولید ۸ هزار و ۱۳۲ کیلوگرم نان زنبور عسل در سال گذشته اظهار داشت: آذربایجان‌غربی در تولید این محصول نیز رتبه نخست کشور را دارد و توسعه صادرات فرآورده‌های زنبور عسل از جمله گرده گل، موم، بره‌موم، ژله رویال و زهر زنبور عسل در دستور کار قرار گرفته است.رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: بر اساس آمار مهرماه ۱۴۰۴، در آذربایجان‌غربی ۶ هزار و ۲۷ زنبورستان فعال و بیش از یک میلیون و ۵۲۷ هزار کندوی مدرن و بومی وجود دارد که این ظرفیت، جایگاه استان را به عنوان پایتخت عسل ایران تثبیت کرده است.

اصغری همچنین از راه‌اندازی نخستین زنجیره ارزش تولیدات زنبور عسل در استان خبر داد و گفت: آذربایجان‌غربی به دلیل شرایط اقلیمی مناسب، تنوع گیاهی بالا و ظرفیت گسترده زنبورداری، یکی از مهم‌ترین استان‌های کشور در توسعه این صنعت است.