به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خواف گفت: زنده‌یاد استاد محمدپرست نوازنده بی‌بدیل و تکرار نشدنی در موسیقی مقامی ایران‌زمین بود که آثار به‌جامانده از وی گواه بر این ادعا است.

عبدالحکیم مشورتی با بیان اینکه اوازه استاد محمدپرست، جهانی است افزود: به همین دلیل باید او را سفیری به‌حق برای موسیقی و هنر ایران دانست.

وی گفت: این مراسم به همت انجمن موسیقی شهرستان و انجمن مفاخر خواف، برگزار شد.