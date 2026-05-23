سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران : ۵۷ هزار تنی کیوی و ۹۵ هزار تنی مرکبات تاکنون از مازندران به کشور‌های هدف صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران، از ثبت رقم چشمگیر ۵۷ هزار و ۶۲۹ تن صادرات کیوی و ۹۵ هزار و ۸۳۵ تن صادرات مرکبات خبر داد و گفت: در بخش صادرات کیوی، ۸۷۰ محموله به وزن ۱۹ هزار و ۶۰۶ تن به کشور هند ارسال شده است.

اسداله تیموری‌یانسری، افزود: همچنین ۱ هزار و ۷۲۷ محموله به وزن ۳۸ هزار و ۲۳ تن به سایر کشور‌های هدف صادراتی انجام شده که مجموع محموله‌های کیوی را به ۲ هزار و ۵۹۷ محموله با وزن ۵۷ هزار و ۶۲۹ تن می‌رساند.

او در خصوص صادرات مرکبات نیز گفت: ۴ هزار و ۴۶۷ محموله به وزن ۹۵ هزار و ۸۳۵ تن مرکبات از استان به بازار‌های جهانی ارسال شده است.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: کشور‌های هدف این صادرات شامل کشور‌های عضو اتحادیه اوراسیا، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و سایر مقاصد بود.

تیموری‌یانسری با تأکید بر نقش راهبردی صادرات در تحقق اقتصاد مقاومتی، گفت: صادرات محصولات کشاورزی، حلقه طلایی اتصال تولید داخلی به بازار‌های جهانی است و این فرآیند ضمن ایجاد ارزش افزوده بالا، زمینه‌ساز اشتغال پایدار در روستا‌ها و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهر‌ها می‌شود.

او افزود: هر تن محصول صادراتی، به معنای حمایت مستقیم از ده‌ها خانوار روستایی است که در زنجیره تولید، بسته‌بندی، حمل و نقل و بازرگانی فعالیت دارند.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران حمایت از زنجیره کامل تولید کشاورزی از روستا تا صادرات، یکی از اولویت‌های اساسی سازمان جهاد کشاورزی استان اعلام کرد و گفت: با تقویت زیرساخت‌های سردخانه‌ای، ارتقای کیفیت بسته‌بندی و رعایت استاندارد‌های بین‌المللی، در تلاشیم تا سهم مازندران از بازار جهانی کیوی و مرکبات افزایش خواهد یافت

او افزود: این رویکرد نه تنها امنیت اقتصادی کشاورزان را تأمین می‌کند، بلکه انگیزه تولید باکیفیت و پایدار را در روستا‌ها نهادینه می‌سازد.