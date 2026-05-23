به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از شبستان، اداره کل نظارت بر مسجد الحرام و مسجد النبی از اجرای طرحی برای نشانه گذاری ستون‌های مسجد الحرام بر اساس آدرس‌های جغرافیایی تعیین‌شده خبر داد.

این طرح با هدف تسهیل ناوبری و حرکت حجاج به مسجد الحرام، به عنوان بخشی از تلاش‌های مداوم آن برای توسعه سیستم هدایت مکانی در داخل حرم، انجام می‌شود.

اداره کل نظارت بر مسجدالحرام و مسجد النبی گفت: این طرح شامل نصب تابلو‌های اطلاعات جغرافیایی بر روی ستون‌های مسجد الحرام در طبقه همکف است. این امر از تقسیم و مدیریت کارآمدتر فضا‌ها پشتیبانی و به بهبود مدیریت جمعیت کمک می‌کند.

این مقام نظارتی تاکید کرد: این طرح شامل نصب ۸۴ تابلوی جهت‌یابی در منطقه سعی برای افزایش وضوح مکان و کمک به حجاج برای رسیدن آسان به مقاصد خود، به ویژه در زمان‌های اوج ترافیک، بوده است.

این مقام نظارتی در مسجدالحرام در ادامه تاکید کرد: تابلو‌ها برای اطمینان از وضوح و خوانایی، دوباره طراحی شده‌اند و به ورودی‌ها، پیاده‌رو‌ها و نقاط دیدنی کلیدی در مسجد الحرام متصل شده‌اند. این اقدام با بهبود ابعاد و طرح‌ها برای تطبیق با تعداد زیاد حجاج و جریان نمازگزاران انجام شده است.

این طرح بخشی از بسته‌ای از طرح‌های توسعه‌ای است که توسط اداره کل نظارت بر مسجدالحرام برای بهبود خدمات ارائه شده به حجاج و افزایش کارایی راهنمایی فضایی در مسجد الحرام اجرا می‌شود و در نتیجه تجربه‌ای راحت‌تر، سازمان‌یافته‌تر و ایمن‌تر را فراهم می‌کند.