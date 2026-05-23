به مناسبت سالروز آزاد سازی خرمشهر پیشکسوتان و بسیجیان در قالب تیپ سپهبد شهید حسین سلامی ، مسیر جاده سلامت به سمت بوستان بش قارداش را پیاده روی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، تیپ مردمی شهید سلامی به مناسبت سالروز فتح خرمشهر (سوم خرداد)، اقدام به برگزاری راهپیمایی پیاده‌روی با شعار «حفظ آمادگی تا ظهور» کرد.

در این برنامه سردار روحانی، جانشین فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه (ع)، ضمن گرامیداشت حماسه آزادسازی خرمشهر، بر آمادگی کامل برای مقابله با هرگونه تهدید خارجی تأکید کرد.

وی این آمادگی را نشانه‌ای از روحیه جهادی و انسجام مردمی دانست و نقش گروه‌های مردمی را در حفظ امنیت پایدار کشور بی‌بدیل توصیف کرد.