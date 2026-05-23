مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش گفت: هدف‌گذاری این اداره کل راه‌اندازی ۱۲۰۰ مدرسه حفظ قرآن در سراسر کشور در ۵ سال است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ نشست برخط مدیران مراکز دارالقرآن الکریم سراسر کشور با حضور میکائیل باقری مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش و با هدف تبیین سیاست‌های کلان قرآنی در برنامه هفتم توسعه برگزار شد.

باقری، مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش در این نشست، با اشاره به تکالیف مندرج در برنامه هفتم توسعه، بر راهبری جدی «مدارس حفظ قرآن کریم» تأکید و اظهار کرد: هدف‌گذاری ما راه‌اندازی ۱۲۰۰ مدرسه حفظ قرآن در سطح کشور طی ۵ سال است.

وی افزود: طبق استاندارد‌های ابلاغی، این مدارس موظفند ۶ ساعت در هفته را به صورت تخصصی و در ۵ روز کاری به آموزش حفظ قرآن اختصاص دهند.

مدیرکل قرآن، عترت و نماز با اشاره به ضرورت تحقق نهضت تربیت ده میلیون حافظ قرآن، خاطرنشان کرد: سامانه ارزیابی حافظان عمومی، بستر اصلی برای ثبت‌نام و بهره‌مندی دانش‌آموزان، مربیان و مراکز از اعتبارات دولتی و جوایز تشویقی است. وی از مدیران مراکز خواست با نظارت دقیق بر روند ثبت‌نام‌ها، زمینه بهره‌مندی حداکثری از این ظرفیت‌های مادی و معنوی را فراهم کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، از اجرای طرح پایش حضوری مراکز دارالقرآن در مردادماه سال جاری خبر داد و گفت: کیفیت فعالیت‌های مراکز، درجه‌بندی آنها و میزان عملکرد در طرح‌هایی نظیر لیگ حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم، مبنای تخصیص نیروی انسانی و توزیع اعتبارات در آینده خواهد بود.

باقری همچنین بر لزوم فعال‌سازی گروه‌های همخوانی و مدیحه‌سرایی در تمامی مراکز دارالقرآن الکریم تأکید کرد و از مدیران خواست تا برای برنامه‌های اوقات فراغت تابستان، با پیش‌بینی سناریو‌های حضوری و مجازی، از فرصت پیش‌رو برای جذب حداکثری دانش‌آموزان بهره‌برداری کنند.

در این نشست که به صورت دوطرفه برگزار شد، مدیران مراکز دارالقرآن سراسر کشور به طرح مسائل و دغدغه‌های خود در حوزه‌های فنی، سامانه‌ها و فرایند‌های اجرایی پرداختند که از سوی مسئولین پاسخ‌های لازم ارائه و دستورات مقتضی جهت پیگیری موارد صادر شد.

شایان ذکر است، این نشست با تأکید بر برگزاری منظم جلسات ماهانه میان ستاد و مراکز دارالقرآن جهت هم‌افزایی بیشتر به پایان رسید.