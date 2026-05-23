به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سید مهدی رزاز، با اعلام این خبر عنوان کرد: با تایید سازمان هواپیمایی کشوری، پروازهای فرودگاه‌های اهواز و ماهشهر با برقراری ۴ پرواز مجدداً آغاز به کار کرد و بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، تعداد این پروازها به تدریج افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به جزییات نخستین پروازهای انجام‌شده اظهار داشت: خوشبختانه اولین پرواز از مسیر تهران به اهواز، امروز با موفقیت در باند فرودگاه بین‌المللی شهید سپهبد قاسم سلیمانی اهواز به زمین نشست و بر اساس جدول زمان‌بندی، تا ساعاتی دیگر پرواز مسیر مشهد مقدس نیز در این فرودگاه پذیرش خواهد شد.

مدیرکل فرودگاه‌های خوزستان افزود: مجوزهای لازم برای برقراری سایر پروازها و تنظیم شرایط ترافیکی آن‌ها، به مرور از سوی سازمان هواپیمایی کشوری صادر و اطلاع‌رسانی می‌شود.