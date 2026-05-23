معاون مهندسی و ساخت ادارهکل راه و شهرسازی استان زنجان، از پیشرفت فیزیکی ۶۵ درصدی طرح تقاطع غیرهمسطح (روگذر) دوربرگردان دانشگاه زنجان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ ابوالفضل سلیمانی، با اشاره به طرح عملیات تقاطع غیرهمسطح دوربرگردان دانشگاه زنجان گفت: به منظور حذف نقطه حادثه خیز تقاطع دانشگاه زنجان و تردد ایمن و سهولت عبور وسایل نقلیه از سمت زنجان به دانشگاه زنجان، دوربرگردان بهصورت تقاطع غیرهمسطح (روگذر) در کیلومتر پنج بزرگراه زنجان به میانه مصوب و عملیات اجرایی آن از اواخر سال ۱۴۰۱ آغاز شد که هم اکنون با هزینه ۷۵۰میلیارد ریال به پیشرفت فیزیکی ۶۵ درصدی رسیده است.
وی افزود: طرح تقاطع غیرهمسطح (روگذر) دوربرگردان دانشگاه زنجان با برنامهریزی انجام گرفته تا پایان شهریور ماه سالجاری به بهرهبرداری میرسد.
معاون مهندسی و ساخت ادارهکل راه و شهرسازی استان زنجان، به اهداف اجرای این طرح اشاره کرد و بیان داشت: حذف نقطه حادثهخیز تقاطع دانشگاه، بهبود وضعیت دسترسی، تامین ایمنی محور عبوری از اهداف مهم اجرای این طرح است.
سلیمانی، به مشخصات عمرانی این طرح اشاره کرد و افزود: این پروژه که براساس مطالعات زمین شناسی از نظر جنس خاک و سطح آبهای زیر زمینی با مشکلات زیادی مواجه بود، با طراحی مهندسین مشاور زبده و اجرایی ۲۲ عدد شمع در محل پایههای آن هم اکنون در مرحله اجرای عملیات بتنریزی رمپ شمالی، روسازی و آسفالت است.
وی گفت: در طرح این تقاطع، پل به طول ۲۴ متر بر روی ۵ پایه و رمپهایی به طول یک هزار و ۴۰متر همچنین بهسازی بزرگراه موجود و رفیوژ وسط به طول بیش از یک کیلومتر پیشبینی شده است.
معاون مهندسی و ساخت ادارهکل راه و شهرسازی استان زنجان، مشکلات اعتباری را از عمده دلایل تاخیر در اجرای این طرح یاد کرد و گفت: با پیگیریهای انجام گرفته و قول مساعد مسئولین سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور برای تامین اعتبار پروژه، این طرح تا پایان شهریور تکمیل و تقدیم مردم خواهد شد.