به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، گفت: ۳۰ سکوی جمع‌آوری شیرخام در ۱۰ شهرستان استان طی سال ۱۴۰۴، مجموعاً ۴۴ هزار و ۲۷۱ تن شیر را از بهره‌برداران دریافت و به واحد‌های فرآوری و صنایع لبنی ارسال کرده‌اند.

حسین نگهدار تولید شیرخام را یکی از شاخص‌های کلیدی توسعه بخش دامپروری استان برشمرد و افزود: این حجم از تولید، حاصل همکاری مستمر دامداران، بهبود مدیریت تغذیه، اصلاح جایگاه دام و نظارت‌های دقیق کارشناسان جهاد کشاورزی بر چرخه تولید تا جمع‌آوری است.

وی ادامه داد: تأمین و توزیع به‌موقع نهاده‌های دامی، ارائه خدمات دامپزشکی، واکسیناسیون، مراقبت‌های بهداشتی دوره‌ای و برگزاری دوره‌های آموزشی فنی برای بهره‌برداران از جمله اقدامات راهبردی بوده که علاوه بر ارتقای کیفیت شیر تولیدی، موجب کاهش تلفات و افزایش بهره‌وری واحد‌های دامداری شده است.

نگهدار با تأکید بر اهمیت سلامت زنجیره تولید، تصریح کرد: آزمایش‌های دوره‌ای شامل سنجش میزان چربی، بار میکروبی و ماندگاری شیر در تمام سکو‌های جمع‌آوری به‌طور مستمر انجام شد که نتایج حاکی از وضعیت مطلوب کیفی محصولات است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران افزود: کنترل دقیق زنجیره سرد از مرحله دوشش تا تحویل به صنایع لبنی، از اولویت‌های اصلی سازمان است و نظارت‌ها بر رعایت استاندارد‌های بهداشتی با جدیت تداوم خواهد داشت.

وی با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای در حوزه دامپروری گفت: هدف کلان جهاد کشاورزی، افزایش کمی تولید، کاهش هزینه‌های تمام‌شده برای دامداران و ایجاد ثبات در بازار لبنیات است.

نگهدار ابراز امیدواری کرد با توسعه طرح‌های بهبود تغذیه، نوسازی تجهیزات و تقویت حمایت‌های بیمه‌ای، سال آینده تولید شیرخام در استان افزایش کمی و کیفی خواهد داشت