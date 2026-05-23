به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سازمان تجارت دریایی انگلیس از دومین حادثه امنیتی در دویست مایلی دریایی در غرب جزیره سقطری یمن خبر داد.

این سازمان گزارش داد: ناخدای کشتی باری اعلام کرد که قایق کوچکی با ۵ سرنشین به این کشتی نزدیک شده‌اند.

جزئیات بیشتری در این خصوص مخابره نشده است.

گفتنی است که روز گذشته نیز سازمان تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد که گزارشی درباره وقوع یک حادثه امنیتی در ۹۸ مایل دریایی شمال جزیره سقطری یمن دریافت کرده است. این سازمان افزود: یک فروند کشتی تایید کرد که یک قایق کوچک با ۵ سرنشین به آن نزدیک شده است.

سازمان عملیات دریایی انگلیس تاکید کرد: تیم امنیتی مسلح این نفت‌کش اقدام به شلیک گلوله‌های هشدارآمیز کرد که در پی آن، قایق مذکور مجبور به تغییر مسیر خود شد.