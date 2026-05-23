رسانههای دولتی چین خبر دادند که در نتیجه انفجار در معدن زغال سنگ شهرستان «چینیوان»، حداقل ۸۲ نفر جان باختند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از پکن، به نقل از شینهوا، با توجه به شدت بالای انفجار در این معدن زغال سنگ، احتمال افزایش تلفات وجود دارد. این انفجار در ساعت ۱۹:۲۹ روز جمعه به وقت محلی در شرکت صنایع زغال سنگ لیوشن یو در شهرستان چین یوان در استان شانشی رخ داده است.
وقوع این انفجار مرگبار با واکنش رئیسجمهور چین شی جین پینگ مواجه شد. شی با صدور فرمانی تأکید کرد که مقامات سراسر کشور باید از این حادثه درس بگیرند، در مورد ایمنی محل کار هوشیار باشند و تلاشها را برای شناسایی و از بین بردن خطرات احتمالی به منظور جلوگیری از حوادث بزرگ تشدید کنند.
لی چیانگ، نخست وزیر چین هم با صدور دستورالعملهایی بر لزوم جستجوی کامل و نجات افراد گرفتار و درمان مجروحان، انجام کارهای پس از حادثه، انتشار سریع و دقیق اطلاعات، شناسایی سریع علت حادثه و اجرای دقیق پاسخگویی مطابق با قوانین و مقررات تأکید کرد.
بر اساس دستورالعملهای مهم شی جین پینگ، مسئولان بخشهای مربوطه باید در محل حادثه حاضر شوند تا عملیات نجات را هدایت کنند.
پس از حادثه، شی جین پینگ، دبیرکل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین، رئیس جمهور کشور و رئیس کمیسیون نظامی مرکزی، اهمیت زیادی قائل شد و دستورالعملهای مهمی صادر کرد و اشاره کرد که انفجار گاز در معدن زغال سنگ زیرزمینی در شهرستان چین یوان، شهر چانگ ژی، استان شانشی رخ داده که منجر به تلفات قابل توجهی شده است. تمام تلاش خود را برای درمان مجروحان انجام دهید، عملیات جستوجو و نجات را به صورت علمی سازماندهی کنید و پیامدهای پس از آن را به درستی مدیریت کنید. علت حادثه باید بررسی شود و مسئولیت باید به طور دقیق طبق قانون پیگیری شود.
شی جین پینگ تأکید کرد که همه مناطق و ادارات باید از حادثه درس بگیرند، همواره نسبت به ایمنی تولید هوشیار باشند، بازرسیها و اصلاحات کامل را برای خطرات و خطرات پنهان انجام دهند و با قاطعیت از وقوع و مهار حوادث بزرگ و جدی جلوگیری کنند. در حال حاضر فصل سیل است، بنابراین وظایف اضطراری باید تقویت شود، کارهای پیشگیری از سیل و امدادرسانی در بلایا باید به طور قاطع انجام شود و ایمنی جان و مال مردم به طور مؤثر حفظ گردد.