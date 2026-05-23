با حضور نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی، مشکلات ساماندهی محور حادثه خیز و پر تردد نهاوند، فیروزان، کرمانشاه مورد رسیدگی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان؛ یکی از نقاط پرحادثه و کلیدی این محور پل معروف به حاج علیمراد است که به دلیل عرض کم و قدیمی بودن این طرح محل وقوع تصادفات زیادی می شد و اکنون پس از گذشت بیش از ۲ دهه پیگیری، این پل با اعتبار ۱۱۵ میلیارد تومان ساماندهی شد.

محور نهاوند فیروزان کرمانشاه حدود ۳۸ کیلومتر است که بیش از ۷۰ درصد ان چهار خطه شده است.

در نهاوند ۵۵۰ کیلومتر راه استحفاظی وجود دارد.