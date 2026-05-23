شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به منظور حضور در رویداد ملی تنوع زیستی ایران به مازندران سفر کرد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خانم انصاری علاوه بر سخنرانی در بخش نخست این رویداد، قرار است از پوستر پویش ملی تنوع زیستی و سه کتاب تخصصی تازه منتشر شده در این حوزه نیز رونمایی کند.

رویداد ملی تنوع زیستی ایران امروز - با حضور شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران، معاونان محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سراسر کشور و جمعی از کارشناسان و کنش‌گران محیط زیست در فرح‌آباد ساری آغاز می‌شود و قرار است طی ۲ روز نشست‌های تخصصی و برنامه‌های راهبردی با محوریت شعار این روز جهانی برگزار شود.

کنوانسیون تنوع زیستی جهان برای این روز در سال ۲۰۲۶ شعار «اقدام محلی برای اثرگذاری جهانی» را تعیین کرده و بر همین اساس نیز رویداد ملی تنوع زیستی با نگاهی به تنوع زیستی ایران در مناطق مختلف و راهبرد‌های ارتقای سطح کیفی حفاظت از تنوع زیستی برگزار می‌شود.

این رویداد در ۲ بخش تدارک دیده شده که بخش نخست شامل همایش صبح امروز با حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست است و بخش دوم که از بعدازظهر امروز آغاز می‌شود و تا عصر فردا –یکشنبه ۳ خرداد- ادامه دارد، شامل برگزاری پنل‌های تخصصی با موضوع تنوع زیستی است.



