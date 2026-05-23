برخورد شدید دو دستگاه خودرو در جاده روستای میرآباد نیشابور ، ۶ مصدوم برجای گذاشت.

۶ مصدوم بر اثر برخورد دو خودروی سواری در نیشابور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور گفت:در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵، مبنی بر برخورد دو دستگاه خودرو سمند و پژو ۴۰۵ با یکدیگر و محبوس شدن تعدادی از سرنشینان خودرو‌های فوق، بلافاصله نجاتگران ایستگاه شهید صدیقی به محل اعزام شدند.

ابوالفضل اسدی افزود: نیرو‌های عملیاتی پس از رسیدن به محل سرنشینان خودرو‌ها را با تجهیزات مخصوص نجات بیرون آورده و ۶ نفر که مصدوم بودند (خودرو سمند چهار نفر و خودرو پژو دو نفر) را تحویل ماموران اورژانس پیش بیمارستانی نمودند.

وی گفت: در ادامه نجاتگران سازمان آتش نشانی ضمن جداسازی باتری خودرو‌ها و انجام عملیات احتیاط حریق، محل مورد نظر را ایمن سازی کردند.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور افزود:رعایت نکردن سرعت مطمئنه و انحراف از مسیر موجب برخورد دو دستگاه خودرو سمند و پژو ۴۰۵ با یکدیگر در جاده روستای میرآبادِ بخش مرکزی نیشابور شد.