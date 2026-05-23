مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، در جریان سفر یک روزه به شهرستان سراوان، از نزدیک روند فعالیت و مسائل چند واحد تولیدی مهم این شهرستان را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، در این بازدید داود شهرکی از واحد‌های تولیدی آجر، کارخانه تولید آب آشامیدنی و همچنین کارخانه تولید آرد بازدید به عمل آورد.

مدیرکل صمت استان در حاشیه این بازدیدها، ضمن گفت‌و‌گو با فرماندار، مدیران و کارگران این واحدها، در جریان آخرین وضعیت تولید، میزان اشتغالزایی، چالش‌های موجود و نیاز‌های زیرساختی این صنایع قرار گرفت. وی با تأکید بر اهمیت حمایت از تولید داخلی، رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی را از اولویت‌های اصلی این اداره کل عنوان کرد.

گفتنی است در پایان این سفر ضمن حضور در جلسه کارگروه ستاد تسهیل شهرستان تصمیماتی در خصوص پیگیری مشکلات مطرح شده توسط تولیدکنندگان اتخاذ گردیدکه گزارش آن انعکاس خواهد شد.