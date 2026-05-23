به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید محمد آقامیری با بیان اینکه طرح تقاطع غیرهمسطح ستارخان- چمران در حال اجراست، گفت: عرشه پل مرحله به مرحله در حال کارگذاری است و مراحل پایانی را طی می‌کند.

وی با بیان اینکه اجرای بخش پایانی آن به هماهنگی مباحث ترافیکی نیاز دارد، یادآور شد: پس از نصب بخش پایانی عرشه، بتن‌ریزی انجام خواهد شد. در حال حاضر این طرح ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و با نصب آخرین بخش عرشه پیشرفت آن به بیش از ۸۰ درصد خواهد رسید.

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران همچنین تصریح کرد: بعد از بتن‌ریزی نصب جان‌پناه پل صورت می‌گیرد و طرح آماده بهره‌برداری خواهد شد.

آقامیری با تاکید بر اجرای بی‌وقفه این طرح، افزود: عملیات عمرانی ساخت پل خیابان ستارخان- بزرگراه چمران شمال، اواسط تابستان به اتمام رسیده و آماده بهره‌برداری می شود.