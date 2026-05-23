آموزش دفاعی و کار با سلاح؛ جلوهای از آمادگی و همبستگی مردم استان مرکزی
برگزاری دورههای آموزش آشنایی با سلاح و مهارتهای مقدماتی دفاعی در مساجد و میادین شهرهای استان مرکزی با استقبال مردم همراه شده و شرکتکنندگان، هدف از حضور در این برنامهها را آمادگی برای دفاع از کشور عنوان میکنند.
همزمان با برگزاری تجمعات مردمی و برنامههای حماسی شبانه در شهرهای مختلف استان مرکزی، نیروهای مسلح آموزشهای مقدماتی کار با سلاح و مهارتهای دفاعی را برای مردم آغاز کردهاند.
این آموزشها که در مساجد و محل تجمعات مردمی برگزار میشود، شامل آشنایی با انواع سلاح، نحوه باز و بست، آمادهسازی برای شلیک و اصول اولیه هدفگیری است.
شرکتکنندگان در این دورهها در گفتوگو با خبرگزاری صداوسیما، حضور در این برنامهها را نشانه آمادگی برای دفاع از کشور و حمایت از امنیت و اقتدار ملی دانستند.
برخی از مردم حاضر نیز تأکید کردند شرکت در این آموزشها علاوه بر افزایش توان دفاعی، موجب تقویت روحیه همدلی، مسئولیتپذیری و انسجام اجتماعی در میان اقشار مختلف شده است.