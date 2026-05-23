مرکز کشت بافت سازمان جهاد دانشگاهی تهران با دستیابی به دانش فنی تغذیه و کوددهی بهینه، گام مهمی در ارتقای کیفیت و راندمان تولید نهالهای پایههای رویشی در محیط گلخانهای برداشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مدیر مرکز کشت بافت جهاد دانشگاهی تهران گفت: پایههای رویشی حاصل از کشت بافت، بلافاصله پس از خروج از شرایط درونشیشهای، بسیار حساس و آسیبپذیر هستند.
مجتبی رسولی افزود: چالش اصلی ما در گلخانه، عبور از این مرحله بحرانی با کمترین تلفات ممکن بود. خوشبختانه با طراحی این پروتکل جامع که علاوهبر تغذیه اصولی، مدیریت رطوبت، کنترل تدریجی نور و بهبود بستر ریشهزایی را نیز در بر میگیرد، توانستیم تلفات این مرحله را به شکل چشمگیری کاهش دهیم و استقرار و بقای نهالها را تضمین کنیم.
رسولی ادامه داد: پایههای رویشی تولیدشده در این مرکز بهدلیل خلوص ژنتیکی، عاری بودن از عوامل بیماریزا، سیستم ریشهای گسترده و یکنواختی کامل، برتری محسوسی نسبت به پایههای بذری دارند و باغهای احداثشده با آنها بازده اقتصادی بالاتری برای کشاورزان به همراه میآورند.
عیسی عرفان، مسئول گلخانه مرکز کشت بافت نیز در اینباره خاطرنشان کرد: با اجرای این برنامه، درصد گیرایی و استقرار نهالها در بستر کشت بهطور قابل ملاحظهای افزایش یافت و بخش عمدهای از تلفاتی که در گذشته مشاهده میشد، برطرف شد. همچنین مصرف آب و نهادهها بهواسطه مدیریت دقیق و هدفمند، کاهش یافت که در شرایط کمآبی موجود، یک دستاورد ارزشمند و امیدبخش برای تولیدکنندگان است.
این پروتکل اجرایی هماکنون بهطور کامل در چرخه تولید گلخانههای مرکز به کار گرفته شده و آماده ارائه به تولیدکنندگان و گلخانهداران فعال در حوزه تکثیر نهال است.