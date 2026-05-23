به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مازندرانی‌های قهرمان در تجمات شبانه خود در میدان غیرت پاسخ کوبنده‌ای با یاوه گویی‌های رئیس جمهور متوهم آمریکا دادند.

این مردمان حماسه ساز در قرار های شبانه باردیگر بر دفاع همه جانبه از نظام و انقلاب و ایستادگی حق مطلق، در برابر دنیای کفر تاکیدکردند.

اجتماعات شب‌های بیعت و خونخواهی ملت مبعوث شده ایران اسلامی، در گذر زمان، هر شب رنگ و بوی تازه تری به خود می‌گیرد؛ رنگی از جنس ایستادگی حق مطلق، در برابر دنیای کفر.