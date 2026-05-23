با تبدیل بیش از ۱۲ هزار سند در سال جاری، کهگیلویه و بویراحمد رتبه نخست کشور را در این حوزه به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، معاون املاک اداره‌کل ثبت اسناد و املاک کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به روند اجرای طرح حدنگاری و تبدیل اسناد مالکیت در استان گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون ۱۲ هزار و ۲۳ فقره سند دفترچه‌ای در کهگیلویه و بویراحمد به سند تک‌برگ تبدیل شده که این آمار، استان را در جایگاه نخست کشور قرار داده است.

حسین فرخی، افزود: مجموع اسناد دفترچه‌ای موجود در استان ۱۳ هزار و ۴۵۰ فقره بوده که تاکنون بخش قابل توجهی از آن تعیین تکلیف شده و تنها هزار و ۷۸۰ فقره باقی مانده است.

معاون املاک اداره‌کل ثبت اسناد و املاک کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: با برنامه‌ریزی انجام‌شده، روند تبدیل اسناد باقی‌مانده تا پایان تیرماه امسال به اتمام می‌رسد و استان به نخستین استان کشور در تکمیل فرآیند تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ تبدیل خواهد شد.

وی با اشاره به آخرین وضعیت صدور اسناد کاداستری در استان تصریح کرد: تاکنون ۱۹۵ هزار و ۱۳۸ فقره سند کاداستری صادر شده و حدود ۷۰ درصد اراضی مزروعی استان نیز تحت پوشش ثبت قرار گرفته‌اند.

فرخی ادامه داد: اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، زمینه ثبت تمامی پهنه‌های استان و تکمیل بانک جامع حدنگاری را فراهم خواهد کرد.

معاون املاک اداره‌کل ثبت اسناد و املاک کهگیلویه و بویراحمد به موضوع تداخل اراضی اشاره کرد و گفت: اجرای طرح کاداستر، صدور اسناد حدنگاری‌شده و بهره‌گیری از سامانه دقیق «شمیم» در نقشه‌برداری، میزان بروز تداخل و تعارض اراضی را به حداقل رسانده است.