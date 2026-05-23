به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقات والیبال دختران زیر ۱۸ سال قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ از دهم تا شانزدهم تیر به میزبانی ناخون راتچاسیما تایلند برگزار می‌شود.

این رقابت‌ها با حضور ۱۶ تیم برگزار خواهد شد و تیم‌های شرکت کننده در چهار گروه چهار تیمی مرحله مقدماتی را آغاز می‌کنند.

بر اساس اعلام کنفدراسیون والیبال آسیا تیم دختران زیر ۱۸ سال ایران در گروه سوم با تیم‌های ژاپن، فیلیپین و اندونزی همگروه است.

گروه بندی مرحله مقدماتی رقابت‌های والیبال دختران زیر ۱۸ سال قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ به شرح زیر است:

گروه اول: تایلند، ازبکستان، استرالیا و مغولستان

گروه دوم: چین، قزاقستان، هنگ کنگ و قرقیزستان

گروه سوم: ژاپن، ایران، فیلیپین و اندونزی

گروه چهارم: چین‌تایپه، کره جنوبی، هند و ویتنام

چهارمین اردوی تیم والیبال نوجوانان دختر ایران از ۳۱ اردیبهشت تا ۱۶ خرداد با حضور ۲۰ بازیکن شامل فاطمه شیشه‌چی، مهسا بهرامی، النا همایونی‌راد، آیدا باقرنیا، عسل ولی‌پور، حدیث ارفع‌رفیعی، ستایش نصر اصفهانی، یکتا کثیری، پریا عرب، ماریا محمدی، تینا سراج، سانیا بحری، نادیا مختومی، تارا شکی، ملینا غفرانی، ثنا نقی‌پور، فاطمه همایون، سما یحیی‌پور، الینا لطفی‌نیا و تبسم خشگوا زیر نظر اکرم قهرمانی به عنوان سرمربی در کمپ تیم‌های ملی والیبال زنان (چمران) واقع در مجموعه ورزشی آزادی پیگیری می‌شود.