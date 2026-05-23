به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از شبستان، حجت‌الاسلام و المسلمین علی ملانوری رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور درباره رویکرد‌های فرهنگی کانون‌های مساجد در ایام «جنگ رمضان» اظهار کرد: مساجد همواره محل اجتماع مردم و آغازگر بسیاری از فعالیت‌های اصلاح‌گرانه و انقلابی در طول تاریخ بوده‌اند، اما جنگ رمضان حقیقتاً موجب تحولی جدی شد و بهتر است بگوییم نوعی بعثت مجدد برای حضور مردم در مساجد رقم خورد.

حجت‌الاسلام و المسلمین ملانوری افزود: بسیاری از مساجدی که پیش از این در ارائه برنامه‌های فرهنگی، متوسط یا حتی ضعیف قلمداد می‌شدند، در این ایام خود را احیا کردند و برنامه‌های خوبی تدارک دیدند. حتی برخی از مساجدی که چندان شناخته‌شده نبودند، در این عرصه از مساجد معروف نیز سبقت گرفتند و به نوعی تعریف جدیدی از فعالیت فرهنگی و هنری در مساجد متناسب با شرایط این ایام شکل گرفت.

وی ادامه داد: بچه‌های کانون‌های مساجد از ابتدای جنگ سه مأموریت کلی را پذیرفتند و همچنان آنها را دنبال می‌کنند. مأموریت نخست، ارتقای فضای عبادی مسجد است و همه ما باید تلاش کنیم به طور کلی کارکرد عبادی مسجد را که زیرساخت اصلی همه فعالیت‌های دیگر است، ارتقا دهیم.

رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور درباره رویکرد‌های فرهنگی کانون‌های مساجد تصریح کرد: افزایش ایمان، تقوا، تعبد، روح توسل و مناجات، محور اصلی و زیرساختی فعالیت‌های مسجدی است و این موضوع همواره باید مورد توجه قرار گیرد.

* تولید محتوا مأموریت بچه‌های مسجد

وی دومین محور فعالیت کانون‌های مساجد در این ایام را تولید محتوا دانست و گفت: تولید محتوا برای ترویج معارفی که برای حضور در میدان، پشتیبانی از رزمندگان اسلام، بزرگداشت یاد امام شهید و همچنین تجدید میثاق و بیعت با رهبر معظم انقلاب مورد نیاز است، در ایام مورد توجه قرار گرفت.

مشاور وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: برخی تولیدات کانونی در ایام جنگ با استقبال بسیار خوب مردم مواجه شد. برای نمونه، گروه سرود «رهپویان یاس» در استان آذربایجان شرقی تا شب هفتاد و دوم اجتماعات مردمی، سیصد و سیزدهمین اجرای خود را برگزار کرد که این موضوع واقعاً برای فعالیت بچه‌های مسجدی افتخارآمیز است.

حجت‌الاسلام و المسلمین ملانوری با تأکید بر تداوم این مسیر، اظهار کرد: این روند قطعاً ادامه خواهد داشت؛ به‌ویژه با توجه به پیامی که رهبر معظم انقلاب در روز بزرگداشت ادبیات فارسی مطرح کردند و هنرمندان و اصحاب فرهنگ را مخاطب قرار دادند که باید این بعثت مردمی را بیان و تبیین کنند. ما نیز خود را مخاطب این پیام می‌دانیم و هنرمندان مسجدی نسبت به این فرمایش احساس مسئولیت می‌کنند.

وی ادامه داد: از این رو، مسیر تولید محتوا و روایت واقعیت‌های جنگ، مظلومیت مردم عزیز ایران و همه آزادگان و انقلابیون جهان و نیز افشای ددمنشی استکبار جهانی، با قوت ادامه پیدا خواهد کرد.

رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور سومین مأموریت کانون‌های مساجد را حضور در میدان عنوان کرد و گفت: این موضوع تا آنجا که رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب و سیاست‌های کلان نظام اقتضا کند، ادامه خواهد داشت و حضور در میدان، مأموریتی مشترک برای همه بچه‌های مسجد است.

* معرفی الگو‌های برتر

حجت‌الاسلام و المسلمین ملانوری درباره برنامه‌های آینده ستاد برای ساماندهی و ارتقای تولیدات فرهنگی بچه‌های مسجد اظهار کرد: تولیداتی که در ایام جنگ اجرا شد، عمدتاً با انگیزه‌های درونی بچه‌های مسجد و متناسب با امکاناتی که هر فرد در شهر یا روستای خود در اختیار داشت، تولید شد. طبیعتاً انسجام‌بخشی به گروه‌هایی که برای جنگ تولید محتوا کردند، کمک به ارتقای توانمندی‌ها و مهارت‌های آنان، ارائه آموزش‌های مورد نیاز و همچنین انتخاب و معرفی الگو‌های برتر، از جمله برنامه‌هایی است که در دستور کار ستادهماهنگی کانون‌های مساجد قرار دارد.

وی اضافه کرد: تلاش داریم که در قالب جشنواره‌ای در سالگرد جنگ رمضان این تولیدات را معرفی کنیم.