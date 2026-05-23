آغاز جشنواره فرهنگی ورزشی عشایر آذربایجان شرقی

سی‌ویکمین جشنواره فرهنگی ورزشی عشایر آذربایجان شرقی با حضور حدود ۴۰۰ شرکت‌کننده در رشته‌های مختلف ورزشی از جمله اسب‌سواری، دوومیدانی، طناب‌کشی و تیر و کمان سنتی، در دو بخش آقایان و بانوان در قشلاق هارنا، از توابع روستای نجف‌ترکمه در بخش آبش‌احمد شهرستان کلیبر برگزار شد. در کنار بخش ورزشی، غرفه‌های صنایع‌دستی عشایر، پخت آش محلی و نان سنتی، عرضه لباس‌های محلی و معرفی آداب و رسوم مردم خون گرم آذربایجان‌شرقی نیز برپا شده بود که مورد توجه گردشگران و بازدیدکنندگان قرار گرفت.
عکاس :بهزاد عزیزپور
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ - ۱۰:۱۵
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
برچسب ها: عشایر ، عشایر ایران زمین ، عشایر ایران ، آذربایجان شرقی
