آغاز جشنواره فرهنگی ورزشی عشایر آذربایجان شرقی

سی‌ویکمین جشنواره فرهنگی ورزشی عشایر آذربایجان شرقی با حضور حدود ۴۰۰ شرکت‌کننده در رشته‌های مختلف ورزشی از جمله اسب‌سواری، دوومیدانی، طناب‌کشی و تیر و کمان سنتی، در دو بخش آقایان و بانوان در قشلاق هارنا، از توابع روستای نجف‌ترکمه در بخش آبش‌احمد شهرستان کلیبر برگزار شد. در کنار بخش ورزشی، غرفه‌های صنایع‌دستی عشایر، پخت آش محلی و نان سنتی، عرضه لباس‌های محلی و معرفی آداب و رسوم مردم خون گرم آذربایجان‌شرقی نیز برپا شده بود که مورد توجه گردشگران و بازدیدکنندگان قرار گرفت.

عکاس : بهزاد عزیزپور