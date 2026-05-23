میز ارتباطات مردمی محیط زیست با شعار "نه به پلاستیک و ماموریت ماکان" در خیابان جمهوری اسلامی با حضور مسئولان محیط زیست برگزار شد.

آغار پویش ملی نه به پلاستیک و مامویت ماکان در کهگیلویه و بویراحمد

لویه و بویراحمد، به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگ ی مدیرکل محیط زیست استان گفت: طرح ملی نه به پلاستیک طرح زیست محیطی و اقتصادی، که هم به سلامت مردم و جامعه در استفاده کمتر از پلاستیک و هم به چرخه اقتصاد کشور و صنایع که از حملات دشمن متاثر شده اند کمک می‌کند.

عبدال دیانتی نسب افزود: بخش اعظمی از تولید پلاستیک به منابع نفتی و پتروشیمی مرتبط می‌شوند و همین مسئله باعث شده به نوعی برای سلامتی شهروندان آسیب زا باشد.

وی ادامه داد:کاهش روزانه استفاده از پلاستیک سهم بسزایی در سلامت شهروندان داشته ضمن آنکه سلامت محیط زیست و طبیعت را نیز به همراه دارد.

دیانتی نسب افزود: اگر هر کدام از ما روزانه در استفاده از یک عدد پلاستیک صرفه جویی نمایم روزانه در ۹۰ میلیون پلاستیک صرفه جویی کرده‌ایم و این عدد به مراتب در طول هفته و ماه و نهایتا" سال عدد بسیار بزرگی خواهد بود.