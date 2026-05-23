ستایش ایلوخانی، ستاره پینگ پنگ بانوان همدان جواز حضور در اردوی تیم ملی جوانان را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان؛ رئیس هیئت پینگ پنگ استان همدان گفت: ستایش ایلوخانی، ستاره جوان پینگ پنگ بانوان همدان در رقابتهای انتخابی تیم ملی جوانان کشور، با ارائه نمایشی قدرتمند، جواز حضور در اردوی تیم ملی جوانان را کسب کرد و به جمع ملیپوشان کشور پیوست.
زهره ابوطالبیان افزود: مسابقات انتخابی تیم ملی پینگ پنگ دختران جوان کشور به مدت ۲ روز با حضور برترین استعدادهای این رشته از سراسر ایران در قزوین برگزار شد.
او تأکید کرد: این رقابتها که با حساسیت و سطح فنی بسیار بالایی همراه بود، به منظور شناسایی و معرفی نفرات برتر برای اعزام به رقابتهای قهرمانی آسیا در کشور تایلند برگزار شد و همه شرکتکنندگان با انگیزهای مضاعف برای کسب سهمیه ملی در ۱۱ دور به مصاف یکدیگر رفتند.
ابوطالبیان تصریح کرد: در این میدان نفسگیر، ستایش ایلوخانی، ورزشکار مستعد و نامآشنای همدانی، توانست با نمایشی قابل قبول، به همراه الینا ابراهیمی از استان فارس به عنوان بازیکنان برگزیده تیم ملی پینگ پنگ جوانان کشور انتخاب شود.