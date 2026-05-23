به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خراسان جنوبی، رئیس پلیس راهور استان گفت: این رانندگان به علت نداشتن گواهینامه، تخلفات حادثه ساز و تکرار تخلفات حادثه ساز به مراجع قضایی معرفی شدند.

سرهنگ خسروی با اشاره به اقدامات پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی در هفته گذشته، گفت: همچنین ۴۱۹ وسیله نقلیه دارای تخلفات متعدد حادثه ساز در استان توقیف شدند.

وی همچنین از اعمال قانون ۸۶۷ تخلف حادثه ساز رانندگان در یک هفته اخیر خبر داد.

سرهنگ خسروی گفت: در یک هفته اخیر ۱۸ هزار و ۹ خدمت شامل شماره گذاری، صدور گواهینامه، اجرائیات، رسیدگی به تصادفات و سایر خدمات به شهروندان ارائه شد.

رئیس پلیس راهور استان افزود: اجرای طرح برخورد با وسایل نقلیه دارای پلاک ناخوانا و مخدوش، صدای ناهنجار، چراغ زنون و شیشه دودی شامل اعمال قانون و رفع نقص ۶۰۱ وسیله نقلیه نیز در یک هفته اخیر از سوی پلیس راهور استان انجام شد.