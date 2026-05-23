به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، عظیم طهماسبی گفت: با برقراری پروازها بعد از جنگ رمضان از تاریخ ۷ تا ۲۷ اردیبهشت امسال، ۳۱۰۲ مسافر وارد استان و ۳۲۳۵ مسافر نیز خارج شدند.

وی مجموع پروازها را در بازه زمانی مذکور ۹۰ مورد اعلام کرد و ادامه داد: در این مدت ۴۵ پرواز ورودی و ۴۵ پرواز نیز خروجی از این فرودگاه انجام شده است.

مدیرکل فرودگاه‌های استان بااشاره به مسیر پروازهای داخلی و خارجی فعال در فرودگاه ارومیه، اظهار کرد: در حال حاضر پرواز در مسیرهای تهران، شیراز و برعکس و مسیر خارجی استانبول برعکس برقرار است.

طهماسبی با اشاره به پتانسیل‌های اقتصادی، گردشگری و مرزی استان، افزود: در تلاش هستیم مسیرهای پروازی جدید خارجی و پروازهای داخلی به دیگر استان‌ها و مقاصد تجاری نیز برقرار شود.