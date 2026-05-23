به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، طبق برنامه‌ریزی مسئولان استانی و محلی، جشنواره کوچ عشایر به مدت یک روز و با شرکت نمایندگان طوایف و اقوام مختلف عشایر و اجرای برنامه‌های مفرح فرهنگی، هنری، ورزشی و عرضه صنایع دستی و برپایی ده‌ها غرفه آغاز شد.

این رویداد فرهنگی و اجتماعی در سال‌های گذشته به شکل بین‌المللی و کشوری برگزار می‌شد، اما امسال به علت شرایط جنگی کشور به شکل استانی خواهد بود و با این وجود علاقه‌مندان زیادی دارد و خیلی از شهروندان استان اردبیل برای حضور و تماشای این جشنواره شرکت می کنند.

در جشنواره بین‌المللی کوچ عشایر جعفرآباد مغان که هرسال برگزار می‌شود برنامه‌های متنوع و مختلفی از جمله بازی‌های بومی و محلی، نمایش اسب، تیراندازی، مسابقات ورزشی، پخت نان و آش، مسابقه زیباترین شتر و قوچ مغان، مراسم عروس بَران، کوچ نمادین ایل شاهسون، مسابقه زیباترین لباس سنتی عشایر، جهاز شتر برتر، تجلیل از مرتع‌دار نمونه و چهره‌های برتر و علمی، تولیدکننده برتر و معرفی گونه منحصر بفرد زیستی منطقه مانند آهوی مغان و قرقاول با حضور میهمانان برگزار می‌شود.

عشایر استان اردبیل با ۲۰ هزار خانوار و با بیش از ۶۶ هزار و ۵۰۰ نفر جمعیت ۵.۴ درصد جمعیت استان و ۵.۶ درصد جمعیت عشایر کشور بوده و از ۲ ایل شاهسون و قره داغ و ۲ طایفه مستقل شاطرانلو و فولادلو تشکیل شده است.