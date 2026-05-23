کارشناس هواشناسی استان یزد، از تداوم وزش باد بهنسبت شدید در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، میرحسینی گفت: بر اساس تحلیل نقشههای پیشیابی هواشناسی برای امروز شنبه و یکشنبه در برخی نقاط گاهی وزش باد بهنسبت شدید رخ خواهد داد.
وی ادامه داد: دوشنبه نیز با عبور موج ناپایدار جوی، وزش باد بهنسبت شدید بعضاً شدید با گردوخاک و ورود گردوغبار به استان پیشبینی میشود.
کارشناس هواشناسی استان یزد گفت: پدیده غالب روز سهشنبه نیز در مناطقی گرد و غبار و گاهی افزایش سرعت باد خواهد بود.