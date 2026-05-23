معاون توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی گفت: چندین شرکت دانش بنیان در جنگ تحمیلی سوم، دچار خسارتهای شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدجواد صدریمهر، معاون توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاستجمهوری، با اشاره به بازدید میدانی معاون علمی رئیس جمهور از مراکز علمی و شرکتهای دانشبنیان در استانهای مختلف طی ۲۰ روز گذشته، به تشریح ابعاد خسارات واردشده پرداخت و اظهار داشت: ارزیابیهای ما نشان میدهد که تخریب زیرساختهای علمی و پژوهشی در دانشگاهها حدود ۳۰۰ میلیون دلار بوده است.
وی با بیان اینکه اولویت معاونت علمی، حمایت از شرکتهایی است که آسیب جدی دیدهاند، افزود: بخش عمدهای از این خسارات متوجه ۲۰ درصد شرکت دانشبنیان است که در اولویت رسیدگی قرار دارند.
تصویب تسهیلات و روند معرفی این شرکتها به بانک جهت دریافت تسهیلات آغاز شده است. فکر میکنم معاونت علمی اولین دستگاهی باشد که روند تصویب و تخصیص تسهیلات آغاز کرده است.
صدریمهر درباره منبع تأمین این منابع مالی گفت: اگرچه مقرر بود این مسئولیت بر عهده وزارت صمت باشد، اما با توجه به اهمیت جبران خسارات برای توسعه کشور و جلوگیری از وابستگی به واردات، معاونت علمی خود راساً از محل قانون جهش تولید و منابع داخلی، تأمین مالی این تسهیلات را تقبل کرده است.
وی افزود: بخش عمدهای از این تسهیلات، در صورت بازگشت این واحدها به چرخه تولید، به کمکهای بلاعوض تبدیل خواهد شد؛ چرا که هدف اصلی ما احیای سریع توانمندیهای تولیدی و بازگشت شرکتهای دانشبنیان به مدار فعالیت است.
معاون توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی در خصوص بازسازی زیرساختهای دانشگاهی گفت: چهار دانشگاه بزرگ کشور شامل صنعتی شریف، تهران، علم و صنعت، صنعتی اصفهان و شهید بهشتی، به همراه زیرساختهای مهمی همچون انستیتو پاستور آسیب دیدهاند. برنامه ما برای بازسازی این مراکز، صرفاً تعمیر نیست، بلکه با مشارکت مجموعههای بزرگ اقتصادی، به دنبال نوسازی و تجهیز این مراکز با فناوریهای مدرن و بهروز هستیم تا زیرساختها کارآمدتر از گذشته بازسازی شوند.