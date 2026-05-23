به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محسن حامدی نماینده وزن ۶۲ کیلوگرم قم در این رقابت‌ها با غلبه بر همه حریفان خود بر سکوی نخست ایستاد و صاحب نشان طلا شد.

ابوالفضل شیری هم در وزن ۸۵ کیلوگرم این رده سنی به جمع چهار نفر برتر راه یافت و در نهایت با کسب عنوان سومی، به نشان برنز رسید.

جواد معصوم، دیگر رزمی‌کار قمی در وزن ۵۶ کیلوگرم رده سنی زیر ۲۱ سال، در جایگاه سوم ایستاد و نشان برنز را به گردن آویخت.

مسابقات جوجیتسو JJIF قهرمانی کشور به میزبانی تهران برگزار شد.