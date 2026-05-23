رئیس مجمع نمایندگان استان قزوین، با تأکید بر خدمترسانی بیوقفه به مردم و قدردانی از همراهی همه اقشار در شرایط جنگی، از حجتالاسلام قدرت علیخانی نماینده ادوار گذشته مجلس شورای اسلامی بهخاطر تلاش مؤثر در حل بحران آب کشاورزی قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، سالار ولایتمدار با ابراز قدردانی ویژه از حجتالاسلام علیخانی اظهار داشت: وظیفه خود میدانم به عنوان خادم مردم و از طرف کشاورزان عزیز قزوین، از آقای علیخانی تشکر کنم. ایشان کاری کرد که شدنی نبود. من و آقای استاندار ۲۰ روز پیگیر آزادسازی آب بودیم، اما ایشان با رابطه دوستانهای که با آقای پزشکیان داشت، هفتهی گذشته توانست دستور آزادسازی آب مورد نیاز را از شخص رئیس جمهور بگیرد.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: در خصوص تامین برق هم شرایط خوبی داریم و تدابیری اندیشیده شده که مشکل جدی در تامین انرژی ایجاد نشود.