به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، آیت الله محمدی لائینی نماینده ولی فقیه در مازندران به مناسبت قهرمانی آقای علیرضا یوسفی در رقابت‌های وزنه برداری قهرمانی آسیا در هند و رکوردشکنی جهانی پیام تبریکی صادر کرد

متن پیام بشرح زیر است

"بِسْمِ ٱلله ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِیمِ"

قهرمان گرانقدر، جناب آقای علیرضا یوسفی قهرمانی ارزشمند جنابعالی در مسابقات وزنه‌برداری بزرگسالان آسیا در کشور هندوستان و همچنین رکوردشکنی جهانی، موجب مسرت و افتخار مردم شریف ایران اسلامی، به‌ویژه مردم ورزش‌دوست استان مازندران و شهرستان قائمشهر گردید.

حرکت شایسته شما پس از مهار وزنه، در زنده نگه داشتن یاد شهدای والامقام کشورمان، به‌ویژه دانش‌آموزان مظلوم مدرسه میناب، جلوه‌ای از روحیه پهلوانی، وطن‌دوستی و استکبارستیزی را به نمایش گذاشت. ضمن تبریک این افتخارآفرینی، از درگاه خداوند متعال توفیقات روزافزون جنابعالی را در عرصه‌های ملی و بین‌المللی مسئلت دارم.

والسلام علیکم و رحمه‌الله محمدباقر محمدی لائینی نماینده ولی‌فقیه در استان مازندران و امام جمعه ساری