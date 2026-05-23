با توجه به استقبال گسترده مردم کتابخوان ایران و درخواست ناشران، مدت زمان برگزاری هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران دو روز تمدید شد.

ه گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، حسن جوادی؛ معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از تمدید دو روزه هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران خبر داد و گفت: این رویداد از ۲۶ اردیبهشت (۱۴۰۵) آغاز شد و قرار بود در تاریخ شنبه دوم خرداد (۱۴۰۵) به کار خود پایان دهد، اما با توجه به استقبال پرشور مخاطبان از سراسر ایران و درخواست ناشران تصمیم گرفتیم تا مدت زمان برگزاری آن را تمدید کنیم.

وی افزود: با توجه به حجم بالای سفارش‌های ثبت شده و تقاضا‌هایی که از سوی مردم، ناشران و همچنین مسئولان برخی از نهاد‌های فرهنگی دریافت کردیم، تصمیم گرفته شد تا این رویداد تا پایان روز دوشنبه مورخ چهارم خرداد (۱۴۰۵) به کار خود ادامه دهد.

جوادی برگزاری این نمایشگاه را گامی مهم در مسیر عدالت دسترسی به کتاب توصیف کرد و افزود: داده‌های حاصل از این دوره، مبنای ارزشمندی برای برنامه‌ریزی‌های آتی در بستر‌های مجازی و فیزیکی خواهد بود.

معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان خطاب به خریداران گفت: این تمدید فرصتی طلایی برای انتخاب دقیق‌تر کتاب‌هاست؛ لذا از تمامی علاقه‌مندان تقاضا داریم فرآیند خرید خود را به ساعات پایانی روز دوشنبه موکول نکنند تا در زمان بسته‌شدن درگاه‌ها، با ترافیک احتمالی در سامانه مواجه نشده و تجربه‌ای روان و بدون اختلال از خرید کتاب داشته باشند.