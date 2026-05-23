مجمع انتخاباتی انجمن نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان ورزشی استان مرکزی برگزار و اعضای جدید هیئت‌مدیره این انجمن با رأی اعضا معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ این نشست با حضور عبدالحمید احمدی، رئیس انجمن ورزش‌نویسان کشور، و جمعی از فعالان و مدیران حوزه ورزش و رسانه برگزار شد.

رئیس انجمن ورزش‌نویسان کشور در این مراسم با اشاره به فعالیت‌های انجمن استان مرکزی، این مجموعه را از انجمن‌های فعال و اثرگذار کشور عنوان کرد و گفت: تداوم همکاری و هم‌افزایی میان اعضای انجمن و مسئولان ورزشی می‌تواند به ارتقای جایگاه رسانه‌های ورزشی استان کمک کند. احمدی همچنین بر ضرورت حمایت بیشتر از فعالان رسانه‌ای حوزه ورزش تأکید کرد و خواستار تعامل گسترده‌تر مدیران ورزشی با انجمن ورزش‌نویسان شد.

در این انتخابات، مجید جمالو، محمد فرجی، محمد شاهرخی، امین بیرامی، محسن صفری، حمید کهریزی و سیمین سیف به عنوان اعضای هیئت‌مدیره انتخاب شدند و میلاد اسکندری نیز مسئولیت نظارت بر انجمن را برعهده گرفت.