به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مهرداد سفیدگران با بیان اینکه این اقدام گامی مهم در جهت تسهیل دسترسی به خدمات تخصصی و پوشش‌های بیمه‌ای درمان ناباروری محسوب می‌شود، افزود: بیمه سلامت متعهد به پوشش ۶۶ قلم دارو با ۹۰ درصد تعهد، هزینه‌های پاراکلینیکی شامل آزمایش‌های بالینی (۵۶ قلم)، ژنتیک (۱۶ قلم) و تصویربرداری (۷ قلم) مرتبط با درمان ناباروری است.

وی ادامه داد: همچنین هزینه‌های ۲۸ قلم تجهیزات مرتبط با این درمان نیز زیرپوشش بیمه قرار می‌گیرد.

سفیدگران ادامه داد: علاوه بر این، بسته‌های خدماتی ویژه‌ای مانند غربالگری جنین برای مادران و آزمایشات تشخیصی ژنتیکی برای مادران دارای سابقه سقط مکرر نیز برای زوجین نابارور زیرپوشش بیمه سلامت در نظر گرفته شده است.

مدیرکل بیمه سلامت خراسان‌شمالی یادآور شد: خدمات درمان ناباروری در شخص ثالث نیز از جمله رحم اجاره‌ای، جنین اهدایی، خدمات انجماد و ذخیره‌سازی بافت تولید مثل و همچنین آزمایش بررسی ذخیره تخمدانی و آزمایش DFI برای زوجین نابارور، از دیگر حمایت‌های بیمه سلامت در این حوزه است.

وی افزود: از سال ۱۴۰۰ تاکنون، بیش از ۱۰۸ میلیارد و ۷۶۶ میلیون ریال برای درمان زوجین نابارور در حوزه‌های بستری و سرپایی هزینه شده است.

سفیدگران تصریح کرد: برای دریافت این خدمات، زوجین ابتدا باید توسط پزشکان متخصص و فوق تخصص نازایی، متخصصین اورولوژی و آندرولوژی در سامانه‌های بیمه سلامت نشان دار شوند. پس از آن، بسته به نوع مرکز درمانی (دولتی، خصوصی یا خیریه)، بیمه سلامت ۷۰ تا ۹۰ درصد تعرفه‌ها را پوشش خواهد داد.

خراسان‌شمالی در میزان ناباروری، جزو استان‌های با خطر متوسط قرار دارد، به گونه‌ای که نرخ باروری در استان ۲.۱ درصد است.