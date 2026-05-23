مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز از مشارکت ۱۵ هزار نفری دانش‌آموزان استان در چهل و چهارمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، فرزاد شعبانی گفت: در مرحله آموزشگاهی این دوره از مسابقات ۱۵ هزار نفر شرکت کردند که این حضور نشان‌دهنده انگیزه و علاقه‌مندی دانش‌آموزان به فعالیت‌های قرآنی و فرهنگی است.

وی به مشارکت دانش آموزان در رشته پژوهشی و آوایی در این دوره از مسابقات پرداخت و عنوان کرد: رشته پژوهشی شامل نهج والبلاغه، صحیفه سجادیه، احکام، گفتمان مهدوی، انشای نماز و رشته آوایی نیز شامل قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، حفظ کل، اذان، دعاخوانی و هم‌خوانی قرآن کریم است.

وی با بیان اینکه با توجه به شرایط خاص کشور این دوره از مسابقات به صورت غیر حضوری برگزار می‌شود، بیان کرد: ۸۰۰ نفر در مرحله استانی مسابقات قرآن، عترت و نماز در حال رقابت با یکدیگر هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش البرز ادامه داد: سهمیه استان البرز در چهل‌وچهارمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز ۵۰ نفر است که امیدواریم همانند سال قبل دانش آموزان و معلمان استان در این دوره از مسابقات موق به کسب رتبه کشوری شوند.

وی افزود: داوری چهل و چهارمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز استان البرز توسط ۵۰ داور مجرب انجام می‌شود و ۲۰۰ فرهنگی استان نیز در این دوره از مسابقات شرکت کردند.