رئیس هلال‌احمر شهرستان مهریز از امدادرسانی به ۵ مصدوم حادثه برخورد یک دستگاه خودروی سواری ساینا با پل در محور انار به مهریز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مؤدب اظهار داشت: در ساعت ۲۳:۳۹ شب گذشته طی گزارشی از سوی مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) مبنی بر برخورد یک دستگاه خودروی سواری ساینا با پل در کیلومتر ۱۰ محور انار به مهریز، بلافاصله تیم امداد و نجات پایگاه زین‌الدین به محل حادثه اعزام شد.

وی در خصوص اقدامات صورت‌گرفته تصریح کرد: تیم‌های حاضر در صحنه بلافاصله نسبت به حفظ ایمنی، کنترل و تثبیت صحنه حادثه برای جلوگیری از خطرات ثانویه اقدام کردند. در ادامه، امدادگران هلال‌احمر با همکاری پرسنل اورژانس ۱۱۵، اقدامات پیش‌بیمارستانی لازم را برای مصدومین انجام دادند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر مهریز خاطرنشان کرد: از مجموع ۵ مصدوم این حادثه، یک نفر توسط آمبولانس هلال‌احمر و ۴ نفر دیگر توسط عوامل اورژانس ۱۱۵ جهت تکمیل مراحل درمانی به بیمارستان فاطمه‌الزهرا (س) مهریز منتقل شدند.

مودب در پایان با تأکید برلزوم رعایت نکات ایمنی در جاده‌های مواصلاتی خاطرنشان کرد: هموطنان عزیز و رانندگان گرامی در صورت مواجهه با حوادث جاده‌ای یا هرگونه نیاز به خدمات امدادی، می‌توانند در هر ساعت از شبانه‌روز باشماره ۱۱۲ «ندای امداد و نجات» هلال‌احمر تماس بگیرند