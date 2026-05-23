پخش زنده
امروز: -
بیش از چهار هزار و ۷۰۰ تن کود اوره در هفته پیش رو وارد مازندران میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران از ورود بیش از چهار هزار و ۷۰۰ تن کود اوره به استان در هفته پیش رو خبر داد و گفت: این محموله، دغدغه بسیاری از شالیکاران و کشاورزان را در آستانه فصل زراعی برطرف میکند و روند تأمین نهادههای اساسی با قوت ادامه دارد.
اسداله تیمورییانسری، از برنامهریزی گسترده برای تأمین کود شیمیایی مورد نیاز کشاورزان در ماههای پایانی سال گذشته خبر داد و افزود: پیش از آغاز سال زراعی جدید، بیش از ۶۵ درصد کود مورد نیاز کشتهای پاییزه و شالیزارهای استان تأمین و در شبکه توزیع قرار گرفت که این اقدام نقش مهمی در مدیریت بازار نهادهها و کاهش نگرانی کشاورزان داشت.
وی با اشاره به اهمیت تأمین بهموقع کود در افزایش بهرهوری تولیدات کشاورزی، مازندران را بهعنوان یکی از قطبهای اصلی تولید برنج کشور نیازمند تأمین مستمر نهادهها دانست و ادامه داد: هرگونه وقفه در این بخش میتواند روند تولید را تحت تأثیر قرار دهد؛ ازاینرو تأمین کود شیمیایی بهطور مستمر در اولویت کاری این سازمان قرار گرفته است.
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: در هفته اخیر نیز بیش از چهار هزار و ۷۰۰ تن کود اوره وارد استان شد که بخش عمدهای از فشار موجود در بازار را کاهش داد.
تیمورییانسری افزود: توزیع این میزان کود در شهرستانهای مختلف آغاز شده و با اولویت اراضی در حال کشت و مناطق پرتقاضا در سریعترین زمان ممکن در اختیار بهرهبرداران قرار میگیرد.
او به مشکلات تأمین کودهای فسفاته و پتاسه اشاره کرد و گفت: در ماههای اخیر محدودیتهایی در تأمین این نوع کودها وجود داشت که بخشی از آن ناشی از مشکلات بازار، روند تأمین در سطح کشور و محدودیتهای حمل و توزیع بود، اما با هماهنگیهای انجامشده تلاش شد آثار این کمبودها بر روند تولید به حداقل برسد و پیگیریهای لازم برای افزایش سهمیه کودهای فسفاته و پتاسه نیز در حال انجام است.
وی با بیان اینکه روند ورود نهادههای کشاورزی به استان ادامه دارد، گفت: برای هفته آینده نیز معادل همین میزان کود اوره وارد مازندران خواهد شد و بر این اساس نگرانی خاصی در زمینه تأمین کود مورد نیاز شالیکاران و کشاورزان وجود ندارد.