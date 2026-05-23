پینگ پنگ باز قمی مقتدرانه به عنوان قهرمان رقابتهای انتخابی تیم ملی جوانان دست یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محمدحسن حبیبی، پینگپنگباز شایسته استان قم، با نمایشی مقتدرانه و با ثبت ۱۱ برد پیاپی و بدون حتی یک شکست، عنوان قهرمانی رقابتهای انتخابی تیم ملی جوانان کشور «یادواره شهدای جنگ رمضان» را از آن خود کرد و جواز پوشیدن پیراهن تیم ملی را به دست آورد.
حبیبی که در رده بندی برترین پینگ پنگ بازان جهان در رتبه ۵۶ رده سنی جوانان است، با درخشش در این رویداد، برای نخستین بار در تاریخ تنیسرویمیز استان موفق شد عنوان قهرمانی رقابتهای انتخابی تیم ملی جوانان را به نام قم ثبت کند.
این مسابقات با حضور برترین پینگپنگبازان جوان کشور به میزبانی اصفهان برگزار شد.