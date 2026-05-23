پخش زنده
امروز: -
۲۸۵ تن روغن خوراکی قاچاق به ارزش ۵۷۰ میلیارد ریال در نور کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، استانداری مازندران گفت: در راستای تشدید نظارتها بر بازار، مقابله با قاچاق کالا و صیانت از حقوق مصرفکنندگان ۲۸۵ تن روغن خوراکی قاچاق به ارزش ۵۷۰ میلیارد ریال در نور کشف شد
پرونده تخلف تشکیل و جهت رسیدگی قانونی به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان نور ارسال شد.
استانداری مازندران افزود: برخورد با هرگونه اخلال در نظام اقتصادی، احتکار و قاچاق کالا با جدیت ادامه خواهد داشت و نظارت بر واحدهای تولیدی و صنفی بهصورت مستمر در دستور کار قرار دارد.