به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خراسان جنوبی، فرمانده انتظامی شهرستان قاینات گفت: ماموران انتظامی بخش سده شهرستان هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی به دو سواری پژو ۴۰۵ مشکوک شدند و خودرو‌ها را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: ماموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از خودروها، هزار و ۹۵۰ لیتر سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع فرآورده‌های نفتی کشف و در این خصوص دو دستگاه خودرو توقیف و دو نفر متهم را دستگیر کردند که متهمان به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.