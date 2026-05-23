کتابهای تخصصی در حوزه تاریخ و پژوهشهای خط، مسیحیت، ارامنه، توسط هویک میناسیان، نویسنده و پژوهشگر، به کتابخانه تخصصی پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ محمدرضا محمدپور، در آیین دریافت این منابع ارزشمند که همزمان با هفته میراثفرهنگی برگزار شد، ضمن قدردانی از اقدام فرهنگی هویک میناسیان گفت: اهدای کتاب به کتابخانههای تخصصی، نه تنها حرکتی ارزشمند برای حفظ دانش، بلکه سنتی حسنه در راستای ارتقای سطح آگاهی عمومی نسبت به هویت تاریخی منطقه است.
وی با اشاره به اهمیت کتابخانه تخصصی گنبد سلطانیه افزود: این کتابخانه به عنوان یکی از کانونهای مرجع برای پژوهشگران، دانشجویان و علاقهمندان به تاریخ ایران و معماری دوران ایلخانی شناخته میشود. وجود منابع غنی و تخصصی در این مکان، بستر مناسبی را برای انجام پژوهشهای علمی و دقیقتر فراهم میآورد.
محمدپور در بخش دیگری از سخنان خود به تألیفات هویک میناسیان اشاره کرد و گفت: اهدای این کتابهای تخصصی شامل آثاری با موضوعات تاریخی است که از جمله آنها میتوان به کتاب ارزشمند و پژوهشی او درخصوص تاریخ مسیحیان در سلطانیه اشاره کرد. نگارش و اهدای چنین آثاری نشان از دغدغهمندی این پژوهشگر نسبت به تاریخ چندفرهنگی و تعاملات اجتماعی در این شهر تاریخی دارد.
معاون میراثفرهنگی استان زنجان با تأکید بر لزوم نهادینهسازی فرهنگ اهدای منابع علمی افزود: باید تلاش کنیم تا فرهنگ اهدای کتاب به کتابخانههای تخصصی بهویژه در پایگاههای میراث جهانی بیش از پیش در جامعه نهادینه شود.
وی ادامه داد: غنیسازی این کتابخانهها با منابع دستاول و تخصصی، به مرجعیت علمی پایگاههای میراثفرهنگی کمک شایانی خواهد کرد و باعث میشود تا مطالعات و پژوهشهای انجام شده در حوزه گنبد سلطانیه با پشتوانه علمی قویتری به سرانجام برسد.
محمدپور در پایان گفت: این منابع اهدایی پس از ثبت و نمایهسازی در سیستم کتابخانهای، در دسترس پژوهشگران و دوستداران میراثفرهنگی قرار خواهد گرفت تا به عنوان سرمایهای معنوی، در مسیر اعتلای دانش تاریخی کشور مورد بهرهبرداری قرار گیرد.