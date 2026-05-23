ایران در جریان برگزاری نشست شورای حکام سازمان بهرهوری آسیایی (APO)، «نایبرئیس اول» این سازمان شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نماینده ایران از سفارت جمهوری اسلامی ایران در هند در این جلسه ضمن ابلاغ سلام محمدصالح اولیاء، رئیس APO در جمهوری اسلامی ایران، نایب رئیس اول و رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران (NPO)، با اشاره به شرایط ویژه کشور که مانع از حضور اولیاء در این نشست شد، به تشریح دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران در خصوص آینده همکاریهای منطقهای پرداخت.
وی با بیان اینکه در محیط پیچیده و پرشتاب کنونی، بهرهوری همچنان محرک اصلی توسعه پایدار و رشد اقتصادی است، اظهار کرد: چالشهای اخیر جهانی و منطقهای، اهمیت حیاتی تابآوری را برای جوامع و اقتصادها دوچندان کرده است، از این رو، سازمانهای بینالمللی همچون APO میتوانند با بررسی رابطه میان تابآوری و بهرهوری، به تقویت ظرفیتهای جمعی منطقه کمک کنند.
نماینده کشورمان تبادل دانش، مستندسازی تجربیات ملی در مدیریت بحران و تعریف ابتکارات مشترک منطقهای را بستری ارزشمند برای همافزایی اعضا دانست و افزود: تجربیات کشورهای عضو در حوزههایی همچون نظامهای اجتماعی، بخش انرژی و مدیریت دولتی، منابعی غنی برای یادگیری مشترک و پیشبرد اهداف توسعه پایدار است.
وی در پایان با استقبال از برنامههای پیشرو در قالب «چشمانداز ۲۰۳۰ APO»، بر عزم جمهوری اسلامی ایران برای مشارکت فعال در اجرای بهموقع و مؤثر این برنامهها در طول دوره تصدی نایبرئیسی تأکید و ابراز امیدواری کرد که همکاریهای میانبخشی در منطقه بیش از پیش گسترش یابد.