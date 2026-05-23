رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران در نشست با مدیران شهرستان جویبار، از تقویت زنجیره تولید و توزیع مرغ برای پایداری بازار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران از جوجه‌ریزی گسترده ۱۶.۷ میلیون قطعه‌ای در اردیبهشت ماه خبر داد و گفت: در دو ماه گذشته به دلیل شرایط خاص، میزان جوجه‌ریزی ۱۳.۵ میلیون قطعه بود که موجب برخی نوسانات قیمتی شد، با برنامه‌ریزی انجام‌شده، ظرفیت تولید مرغ طی هفته‌های آینده به وضعیت نرمال بازمی‌گردد و نگرانی برای تأمین بازار وجود ندارد.

اسداله تیموری‌یانسری، با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های اصلی جهاد کشاورزی رفع مشکلات تولیدکنندگان در خط مقدم تولید است، افزود: در چند روز اخیر، نوسانات قیمت و روند تولید و توزیع در کالا‌های اساسی به جز مرغ و تخم‌مرغ رخ نداده است.

او نوسانات اخیر قیمت مرغ و تخم‌مرغ را پیش‌بینی‌شده دانست و ادامه داد: در زمان آغاز جنگ تحمیلی سوم به دلیل شرایط پیش‌آمده، میزان جوجه‌ریزی کاهش یافت و در حال حاضر کمبود مرغ آماده کشتار، یکی از دلایل اصلی نوسانات قیمت در بازار است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران در خصوص مدیریت بازار داخلی تصریح کرد: طبق مصوبه شورای تنظیم بازار و دستور استاندار، خروج مرغ زنده از استان ممنوع شده است؛ این تصمیم برای حمایت از ۲۲ کشتارگاه فعال استان و جلوگیری از کاهش ظرفیت خدماتی این مجموعه‌ها اتخاذ شده است.

وی با تأکید بر اینکه جهت تنظیم بازار، ارسال مرغ زنده استان فعلاً با محدودیت به استان تهران انجام می‌شود، گفت: مازندران به عنوان بزرگترین پایگاه تولید مرغ کشور و اصلی‌ترین تأمین‌کننده مرغ استان تهران، نقش کلیدی در امنیت غذایی کشور دارد.

تیموری افزود: روزانه ۳۰۰ تن مرغ آماده طبخ از مازندران به سایر استان‌ها و به‌ویژه بازار مصرف پایتخت ارسال می‌شود.

وی با اشاره به عزم جدی این سازمان برای عبور از شرایط ناپایدار بازار گفت: با تدابیر اتخاذشده از سوی وزارت جهاد کشاورزی، توزیع مرغ منجمد با قیمت مصوب ۲۵۰ هزار تومان بدون محدودیت در حال انجام است و با جوجه‌ریزی گسترده اردیبهشت‌ماه، ظرفیت تولید مرغ در استان طی هفته‌های آینده به وضعیت نرمال بازخواهد گشت

تیموری در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌های زیرساختی استان اشاره کرد و ادامه داد: لایروبی ۷۰۰ آب‌بندان مازندران ظرف سه سال آینده با مشارکت ذینفعان، آب منطقه‌ای و بهره‌گیری از اعتبارات دولتی و فروش مصالح خاک انجام خواهد شد.

او با تاکید بر ضرورت خودکفایی در تأمین نهاده‌ها خاطرنشان کرد: با وجود ظرفیت بالای مازندران در تولید علوفه، بخشی از نیاز استان از خارج از منطقه تأمین می‌شود که این مسأله محدودیت‌هایی برای توسعه دامداری ایجاد کرده است؛ در این راستا شهرستان جویبار قابلیت‌های ویژه‌ای برای توسعه کشت علوفه و رفع این محدودیت دارد.