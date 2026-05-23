به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان مدیرکل روابط عمومی استانداری کرمان در نشست تخصصی با کارشناسان روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق استان با بیان اینکه روابط عمومی هنر هشتم و تلفیق علم و هنر است، گفت: روایتگری صادقانه، خاکریز نفوذ‌ناپذیر در جنگ روایت‌هاست.

محمدرضا نژاد حیدری ضمن تبریک هفته روابط عمومی، اظهار داشت: در شرایط کنونی که سرمایه اجتماعی جامعه بیش از هر زمان دیگری در معرض تهدید است، روابط عمومی‌ها وظیفه دارند با عبور از رویکرد‌های سنتی و اداری، به عنوان دیده بانان و روایت‌گران پیشرفت‌های کشور عمل کنند.

وی با اشاره به اهمیت نقش آموزش و پرورش در توسعه همه‌جانبه کشور، تصریح کرد: روایتگریِ اقدامات و دستاورد‌های نظام، به‌ویژه در حوزه‌های مدرسه‌سازی و گسترش فعالیت‌های آموزشی، امروز کمتر از حضور در خط مقدم جبهه نیست، همان‌گونه که در حوادث اخیر و جنگ روایت‌ها دیدیم، نظام ارتباطی کشور توانست با هوشمندی، روایت خود را در اذهان عمومی تثبیت کند و این نتیجه زحمات مجموعه فعالان حوزه ارتباطات است.

مدیرکل روابط عمومی استانداری کرمان در ادامه به ضرورت بازنگری در مهارت‌های تخصصی اشاره کرد و افزود: فعالان حوزه ارتباطات نباید خود را از آموزش‌های نوین بی‌نیاز بدانند، شورای هماهنگی روابط عمومی‌های استان برنامه‌ریزی‌های لازم را برای ارائه آموزش‌های فنی و کاربردی به کارشناسان آموزش و پرورش انجام خواهد داد تا علاوه بر بهبود امور روزمره، بستری برای کادرسازی متخصص در آینده فراهم شود.

نژادحیدری با تأکید بر ضرورت توسعه ارتباطات رسانه‌ای تصریح کرد: روابط عمومی‌ها باید قلمرو ارتباطی خود را با رسانه‌ها گسترش دهند، برگزاری نشست‌های خبری دوره‌ای، برپایی تور‌های رسانه‌ای و بازدید میدانی اصحاب رسانه از پروژه‌های آموزشی مناطق دوردست، راهکار‌هایی است که می‌تواند ضمن کاهش آسیب‌ها، شناخت دقیق‌تری از اقدامات دستگاه برای جامعه ایجاد کند.

وی با اشاره به نقش راهبردی روابط عمومی در مدیریت بحران، خاطرنشان کرد: کارشناسان روابط عمومی به عنوان پیشانی سازمان و حلقه اتصال با جامعه، وظیفه دارند با رصد دقیق اخبار و تحلیل‌های محیطی، پیش‌بینی‌های لازم را برای مدیریت بحران‌های احتمالی در اختیار مدیران قرار دهند تا سازمان بتواند در شرایط حساس، هوشمندانه و با کمترین آسیب تصمیم‌گیری کند.

بر پایه این گزارش، گردهمایی کارشناسان اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق استان به مناسبت هفته روابط عمومی در هتل آسمان کرمان برگزار شد.