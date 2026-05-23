اجتماع هشتاد و سوم مردم همیشه در صحنه ی پردیس
اجتماع هشتاد و سوم با حضور پرشور مردم انقلابی در میدان شهید رئیسی پردیس و با گرامی داشت یاد و خاطره شهدای خدمت و شهدای مقاومت برگزار شد. شرکتکنندگان با سر دادن شعارهای انقلابی و حماسی در حمایت از ایران و جبهه مقاومت، بر ایستادگی در برابر تهدیدات دشمن تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
سخنرانان برنامه، عقبنشینیهای مکرر آمریکا و ناکامی سیاست فشار حداکثری را نشانه اقتدار ملت ایران دانستند. حاضران همچنین بر نقش وحدت، همدلی و حضور مردم در خنثیسازی توطئههای دشمن تأکید کردند.
اجرای سرودهای حماسی و قرائت اشعار انقلابی از دیگر بخشهای این مراسم بود.
شرکتکنندگان با در دست داشتن پرچم ایران، فضای میدان را به صحنهای از همبستگی ملی تبدیل کردند.