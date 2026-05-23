دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی، با اشاره به ظرفیت‌های بالای این حوزه، فناوری‌های عصبی را یکی از ارکان اصلی پیشرفت اقتصاد دانش‌بنیان در صنعت سلامت معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، عطااله پورعباسی دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی طی سخنانی گفت: بازار فناوری‌های عصبی در کشورمان یک بازار مبتنی بر نیاز است و اگر پیوند میان شرکت‌های فعال دانش‌بنیان‌ها این حوزه و سرمایه‌گذاران تسهیل شود، این حوزه می‌تواند یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد دانش‌بنیان در بخش سلامت باشد.

وی خاطرنشان کرد: جایگاه این بازار در کشورمان در حال حاضر بر بخش‌های «پزشکی و توانبخشی» معطوف است، به طوری که در حوزه توانبخشی عصبی استفاده از ابزار‌هایی برای بهبود عملکرد برخی از بیماری‌ها از جمله سکته مغزی یا پارکینسون و در بخش توسعه تجهیزات پیشرفته‌تر بر امر تصویربرداری عصبی و تحلیل داده‌های مغزی و نیز پیوند میان سیستم‌های عصبی و اندام‌های مصنوعی متمرکز است.

پورعباسی افزود: با توجه به تحریم‌ها و هزینه بالای تجهیزات پیشرفته پزشکی، نیاز به تولید داخلی یک بازار بزرگ و ارزشمند را برای شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد کرده است.