مدیرکل آموزش و پرورش ایلام گفت: ۸ هزار و ۳۰۰ کودک در استان، در آستانه آغاز اولین تجربه تحصیلی خود هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛‌ «ایرج زینی وند» مدیرکل آموزش و پرورش استان ایلام با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای سال تحصیلی جدید اظهار داشت: بر اساس آمار‌های ثبت‌احوال، پیش‌بینی می‌شود امسال حدود ۸ هزار و ۳۰۰ نوآموز در استان ایلام در پایه اول ابتدایی ثبت‌نام کنند.

وی با بیان اینکه ثبت‌نام از اول خردادماه آغاز شده و تا دهم تیرماه ادامه دارد، افزود: به منظور تسریع در امور و کاهش ترافیک مراجعات حضوری، خانواده‌ها باید از طریق سامانه مربوطه نسبت به پیش‌ثبت‌نام و بارگذاری مدارک اقدام کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان ایلام تأکید کرد: فرایند ثبت‌نام نهایی پس از بررسی و تأیید مدارک توسط مدیر مدرسه رسمیت می‌یابد.

زینی‌وند با اشاره به اهمیت سلامت دانش‌آموزان مطرح کرد: دریافت گواهی سنجش سلامت، شرط اصلی و الزامی برای ورود به پایه اول است.

وی تصریح کرد: تاکنون حدود یک‌هزار و ۵۰۰ نوآموز گواهی خود را دریافت کرده‌اند؛ لذا از خانواده‌های حدود ۷۰۰ نوآموزی که هنوز اقدام نکرده‌اند، درخواست می‌شود در کوتاه‌ترین زمان ممکن به پایگاه‌های سنجش مراجعه کنند تا در فرایند ثبت‌نام با مشکل مواجه نشوند.

زینی‌وند در خصوص شرایط سنی نوآموزان اعلام کرد: تنها متولدین دوم مهرماه ۱۳۹۸ تا اول مهرماه ۱۳۹۹ (کودکان ۶ سال تمام) مجاز به ثبت‌نام در پایه اول ابتدایی هستند.

همچنین وی خاطرنشان کرد: ارائه گواهی پایان دوره پیش‌دبستانی الزامی نیست و والدین در این خصوص نگرانی نداشته باشند.

گفتنی است جامعه آموزش و پرورش ایلام شامل بیش از ۱۱۵ هزار دانش‌آموز و ۱۱ هزار معلم و نیروی کادر اداری است که نقشی اساسی در فرآیند توسعه و پیشرفت استان ایفا می‌کنند.

استان ایلام دارای ۱۲۶۰ فضای آموزشی در مناطق مختلف عشایری، روستایی و شهری است.